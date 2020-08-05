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خطوات تمكنك من اختبار سلامة القير الأوتوماتيكي في السيارة

Time منذ 4 أيام
Views 51510
Comment 10
خطوات تمكنك من اختبار سلامة القير الأوتوماتيكي في السيارة

أميرة خالد (صدى):
يعد القير الأوتوماتيكي في السيارة المسؤول الرئيسي عن عملية الحركة وتغيير السرعات في السيارة.

ويمكن اختبار كفائته ومدى صلاحيته للعمل من خلال طريقة بسيطة منها وضع حجر أو قالب من الطوب عند مقدمة كل إطار من الإطارين الأماميين، ثم وضع القير على الوضع D، والضغط على دواسة الوقود بصورة سلسة، وفي حالة سلامة القير فسوف تتسلق السيارة الحجر بطريقة سهلة دون أن يرتفع صوت المحرك.

أما الطريقة الأخرى، فتتمثل في قيادة السيارة على سرعة 70 كيلومتراً في طريق ممهد، ثم ملاحظة السيارة، وفي حال وجود اهتزاز بالسيارة فهذا يعني أن القير يعاني من مشكلة، ويجب حينها إخضاع السيارة للفحص.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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