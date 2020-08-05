خطوات تمكنك من اختبار سلامة القير الأوتوماتيكي في السيارة

أميرة خالد (صدى):
يعد القير الأوتوماتيكي في السيارة المسؤول الرئيسي عن عملية الحركة وتغيير السرعات في السيارة.
ويمكن اختبار كفائته ومدى صلاحيته للعمل من خلال طريقة بسيطة منها وضع حجر أو قالب من الطوب عند مقدمة كل إطار من الإطارين الأماميين، ثم وضع القير على الوضع D، والضغط على دواسة الوقود بصورة سلسة، وفي حالة سلامة القير فسوف تتسلق السيارة الحجر بطريقة سهلة دون أن يرتفع صوت المحرك.
أما الطريقة الأخرى، فتتمثل في قيادة السيارة على سرعة 70 كيلومتراً في طريق ممهد، ثم ملاحظة السيارة، وفي حال وجود اهتزاز بالسيارة فهذا يعني أن القير يعاني من مشكلة، ويجب حينها إخضاع السيارة للفحص.