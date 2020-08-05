بالفيديو.. لحظات مرعبة لمذيعة تلفزيونية وهي تصرخ أثناء انفجار بيروت

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو لمذيعة تلفزيونية تابعة لمكتب شبكة "بي بي سي عربي" ببيروت ، بعد إصابتها بذعر أثناء إجرائها مقابلة صحفية؛ وذلك بعد حدوث الإنفجار الكبير الذي حدث أمس بالعاصمة اللبنانية.
وأظهر الفيديو الإعلامية مريم التومي وهي تجري لقاءً عبر أحد برامج التواصل مع مسؤول مغربي، وأثناء اللقاء سُمع دوي الانفجـار الضخم وظهر تحطم أجزاء من الغرفة التي تجلس بها الإعلامية، التي صرخت وسقطت عن كرسيها، قبل أن تنهض فزعةً من تحت الطاولة، ويرجّح أنها تعرضت لإصابة طفيفة.
ويذكر أن الانفجـار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت أوقع أكثر من 70 قتـيلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب، وتسبب في دمار كبير بالعاصمة.