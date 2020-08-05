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صورة بألف معنى
منذ 53 دقيقة
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أحدث التعليقات
انور المالكي
طيب ياأميرة عشان سمحو لكم صرتي تجيبي معلومات.. الله اكبر وين هالمعلومات ماكنا نعرفها غير بالفطرة والتجربة.. منكن نستفيد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
نفسي هالدكاترة بدال ما يكونون مثل الببغاوات يهطعيدون بس الكلام. يستغلون هالالسن والامخاخ الكبيرة لصناعة علاج للضغط او على الاقل يسوون شيء مفيد للبشرية.
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يشفي كل مريض 🤲
ابوبدر
والله دكاترة عجيبين بصراحة.. يقول (ولكنه قد يكون نادرا في الرأس كله او نصفه كالشقيقه او خلف العين او في الصدغين). بس يبون يطلعون بهالاعلام والاخبار للشهرة. كل الناس الحين تعرف هالمعلومات العادية جدا
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