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بالفيديو.. حكم التصوير أثناء الحج ونشر الصور عبر مواقع التواصل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حكم التصوير أثناء الحج ونشر الصور عبر مواقع التواصل

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم التصوير خلال الحج أو العمرة أو التصديق ونشر الصور عبر وسائل البث المختلفة كمواقع التواصل الإجتماعي .

ووقال "المصلح " على قناة الرسالة الفضائية أن الأصل في العبادة الإخلاص لله تعالى وعدم الرياء امام عباده .

وتابع أن الأعمال التي تكون خفية ولا يطلع عليها الناس فلا يجوز إظهارها لأنها مدعاه للطعن في نيته كالرياء او النفاق او إرادة الثناء ولم لم يكن ذلك مراداًله ، فينبغي على المرء أن يبعد ذه الشبهات عن نفسه ويكون عمله سراً .

وقال " المصلح " انه إذا اقتضت المصلحة إظهار العمل كتشجيع الناس او إحياء لسنة مهجورة او ما أشبه ذلك من المقاصد الصالحة بغرض تحقيق العبادة لله عز وجل فهذا لا بأس به .

ووجه "المصلح " بعدم نشر صور الحج او الصدقة من قبيل نشر اليوميات ، مؤكداً ان الغالبية لا يقصد بالنشر عبادة والأفضل الحفاظ على الإخلاص في العبادة بعدم إظهارها للعباد .

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أحدث التعليقات

الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير

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