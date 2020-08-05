5 دول عربية تعلن عن تعرض مواطنيها للقتل والإصابة جراء انفجار بيروت

بيروت (صدى):
تسبب انفجار العاصمة بيروت الذي وقع أمس في مقتل وجرح عدد من العرب والأجانب، ومن بين العرب الذين قتلوا أو أصيبوا 5 دول عربية اعلنوا عن مواطنينهم الذين فقدوا أو أصيبوا بالإنفجار.
ومن بين الدول العربية أعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار، والسفارة اليمنية أعلنت عن إصابة إثنين يمنيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء الانفجار الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنانن فيما أفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بأحد المستشفيات اللبنانيةن وجمعية الهلال الاحمر العراقية أعلنت عن إصابة 10 عراقيين بالإنفجار وأن إصابتهم مستقرة