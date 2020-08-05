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عداس مبتكر"روبوت": واجهت نظرات السخرية وتوجهت للمستقبل

Time منذ ساعة
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عداس مبتكر"روبوت": واجهت نظرات السخرية وتوجهت للمستقبل

عادل الحربي (صدى):
تحدى طالب الثانوية العامة الصبي الصغير يحيي عداس نظرات السخرية من الآخرين وسار في طريقه نحو المستقبل، وعندما وصل الى عمر الـ 17 ابتكر «روبوت» يساهم في صيانة أبراج الجوال دون تدخل بشري.

وقال عداس أنه مهتم جدا بعالم الروبوت والبرمجيات والتقنية الحديثة وحقق جائزة المركز الثالث على المملكة في أولمبياد الروبوت العالمي 2019 (التصفيات السعودية) الفئة المفتوحة كبار، حيث كان اول ظهور أعلامي له كان في برنامج «شباب هب» للشباب الموهوبين ، ومثل مع ثلاثة من أصدقائه منطقة المدينة المنورة وإدارة الموهوبين في مهرجان الجنادرية 33 في جناح إدارة الموهوبين بوزارة التعليم .

واوضح عباس أنه بدأ مسيرته مع ادارة الموهوبين في المدينة في الصف السادس وبحلول المرحلة الثانوية كنت قد انضممت إلى مدرسة ثانوية طيبة للموهوبين وبدأت بعدها بالعمل على موهبتي بشكل كبير ووجدت الدعم الكبير في ثانوية طيبة، مرجعا الفضل لله ثم لإدارة ثانيوة طيبة للموهوبين وادارة موهوبين المدينة وبالطبع لا ننسى دعم الاهل و الأهم هم الأصدقاء الذين عملوا دائما على تحفيزي ومساعدتي.

وأشار عداس إلى الصعوبات التي واجهته أثناء إبتكاره و أهمها نظرة الناس لنا واعتبرونا صغار في السن ولا نستطيع أن نبتكر ونقوم بأعمال قوية كهذه ولكن كلما سخر منا أي شخص نجد نفسنا أقوى و نثبت لهم أننا لها، متمنيا بأن يسهل له دراسته ويحصل على فرصة لإظهار قدرته للعالمن مهديا نجاحه للوطن.

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أحدث التعليقات

الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير

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