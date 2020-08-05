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عامر شفيع يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقده مع الفيحاء والنادي يرد

Time منذ 9 دقائق
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عامر شفيع يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقده مع الفيحاء والنادي يرد

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير تصريحات الحارس الأردني ، عامر شفيع حول كواليس أزمة تجديد تعاقده مع الفيحاء بأنه سار بسيارته الخاصة لـ13 ساعة من الأردن عكس باقي المحترفين الذين وصلوا السعودية عبر طائرات خاصة“.

وتابع شفيع بأنه فوجئ بمطالبة إدارة نادي الفيحاء منه التجديد لشهر واحد فقط أي استكمال ما تبقي من الدوري هذا الموسم، ولكنه رفض كونه يرغب في التوقيع لمدة موسم واحد على الأقل، والأولوية كانت لهم، وفضلهم على البقية، رغم وجود عروض سعودية وأوكرانية وصينية عديدة“.

وأردف: ”لم أكن أعلم بقرار اتحاد الكرة، بشأن منع من يرفض التمديد لناديه من اللعب لأي نادٍ سعودي آخر، وحينما علمت اتصلت برئيس الفيحاء قبل 3 أيام وأخبرته أنني موافق على تمديد عقدي لشهر واحد“.

ورد حسام الربيعة عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على فريق الفيحاء: ”تم الاجتماع مع عامر شفيع وتوضيح آلية تمديد العقود لكنه اشترط التجديد لمدة سنة كاملة، كما أننا شرحنا له أنه لن يستطيع اللعب بالأندية السعودية في حال الرفض، وهو على علم بذلك منذ البداية، اللاعب كان رافضا أي محاولات للتمديد معه، موضحا بأن شفيع ينتهي عقده 31 من يوليو ولم يرد إلا قبل 36 ساعة وهذا لا يعقل وغير إحترافي والجميع بالإدارة حاول معه وقدم له كل شيء، واللاعب قبل أن يحاسب النادي عليه أن يحاسب نفسه ونحن لسنا في دوري حارات“

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الله يلطف بعباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بعباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بعباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خذ وخل خذ وخل

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