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مشاركة "إيدين هازارد" في مباراة مانشستر سيتي معلقة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1484
مشاركة "إيدين هازارد" في مباراة مانشستر سيتي معلقة

وكالات (صدى):
ما زالت مشاركة نجم ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد، في مباراة مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا معلقة، مما أثار القلق بداخل صفوف ”الميرنغي“ بخصوص هازارد، إذ لا زال يشعر بألم في كاحله، ومن المحتمل ألا يشارك أساسيا في مباراة الجمعة.

وقالت التقارير موضحة أن ”اللاعب ما زال يعاني من كاحله، وفرصة مشاركته كأساسي أمام السيتي أصّبحت ضئيلة، حيث ما زالت مشاركة هازارد أمام سيتي غير مضمونة، إذ إن النجم البلجيكي لم يستعد بعد كامل لياقته البدنية بسبب معاناته من مشاكل في كاحل القدم اليمنى الذي أجرى فيه عملية جراحية.

ويعتبر هازارد من اللاعبين المؤثرين الذين يعتمد عليهم الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، لتجاوز عقبة الفريق الإنجليزي الفائز ذهابا في مدريد "2-1".

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الله يلطف بعباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بعباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بعباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خذ وخل خذ وخل

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