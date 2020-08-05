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الجوازات تجدد التذكير بإجراءات الخروج النهائي للمكفول بعد وفاة الكفيل

Time منذ ساعتين
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الجوازات تجدد التذكير بإجراءات الخروج النهائي للمكفول بعد وفاة الكفيل

الرياض (صدى):
ذكرت المديرية العامة للجوازات، مجددا التذكير بالإجراءات المتبعة ليحصل المكفول على تأشيرة خروج نهائي في حالة وفاة كفيله، وذلك ردا على إستفسار من أحد المواطنين.

واستفسر أحد المواطنين عبر حساب المديرية "تويتر": «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والدي توفي ويوجد خادمة باسمه وأبغى أسوي لها خروج نهائي.. كيف الإجراءات؟ وشكرًا».

وردت المديرية قائلةً: «في حال رغبة المستفيد في الحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعة المستفيد مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه تأشيرة خروج نهائي بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة.. سعدنا بتواصلك».

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أحدث التعليقات

الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير

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