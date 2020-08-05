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نادين نسيب تخضع لجراحة استمرت لـ6 ساعات بعد تأذيها بانفجار بيروت

Time منذ 7 دقائق
Views 1228
نادين نسيب تخضع لجراحة استمرت لـ6 ساعات بعد تأذيها بانفجار بيروت

بيروت (صدى):
افتقد المتابعين الفناننة اللبنانية، نادين نسيب نجيم عقب انفجار بيروت ، حيث كانت تتواصل مع معجبيها يوميا عبر "تويتر" خاصة مع تردد أنباء عن وفاتها جراء الإنفجار حتى خرج مقربين منها كشفوا بأنها خضعت للجراحة وهي بخير بعد تأذيها بالإنفجار.

وتصدر وسم نادين نسيب نجيم التريند بالدعوات لها ولإطفالها بالنجاة والقلق من غيابها قبل أن يتم الإعلان عن إصابتها في تفجير مرفأ بيروت حيث طمئن الإعلامي خالد المولى محبيها قائلاً “نادين نجيم بصحة جيدة تعرّضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى .

وكانت إشاعات قد ترددت بوفاة الفنانة والتي نفتها ريما نجيم والتي قالت بأن الفنانة تأذّت بالانفجار وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل و الاولاد بأمان الحمدلله .

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أحدث التعليقات

naeem
مخزن لتصنيع الصوريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
naeem
الله يلطف فيك ويصبرك
النشمي
وزنة عرشة
النشمي
الحمد لله عدد خلقة ورضا نفسة ومداد كلماتة اللهم احمي بلادي من كل الشرور ووفق مليكنا وولي عهده لما تحب وترضا
محمد
المشاكل واضحة عناصرية وبالتحديد الظهير الأيسر قلوب الدفاع المحاور المهاجم

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