نادين نسيب تخضع لجراحة استمرت لـ6 ساعات بعد تأذيها بانفجار بيروت

بيروت (صدى):
افتقد المتابعين الفناننة اللبنانية، نادين نسيب نجيم عقب انفجار بيروت ، حيث كانت تتواصل مع معجبيها يوميا عبر "تويتر" خاصة مع تردد أنباء عن وفاتها جراء الإنفجار حتى خرج مقربين منها كشفوا بأنها خضعت للجراحة وهي بخير بعد تأذيها بالإنفجار.
وتصدر وسم نادين نسيب نجيم التريند بالدعوات لها ولإطفالها بالنجاة والقلق من غيابها قبل أن يتم الإعلان عن إصابتها في تفجير مرفأ بيروت حيث طمئن الإعلامي خالد المولى محبيها قائلاً “نادين نجيم بصحة جيدة تعرّضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى .
وكانت إشاعات قد ترددت بوفاة الفنانة والتي نفتها ريما نجيم والتي قالت بأن الفنانة تأذّت بالانفجار وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل و الاولاد بأمان الحمدلله .