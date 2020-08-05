لقاء النصر والهلال سيحدد الفائز باللقب والعائد للبطولة

نواف السالم (صدى):
على ملعب الملك فهد الدولي يلتقي النصر والهلال في ديربي الرياض من جديد، بعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كورونا، وذلك في الأسبوع 23 من دوري المحترفين.
ويحدد اللقاء شكل المنافسة على لقب الدوري خلال الفترة القادمة،
، فالهلال يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بـ 45 نقطة في الترتيب، مما يجعل فوز المتصدر يعني اقترابه من الحصول على اللقب، مع تبقي 7 جولات حتى النهاية، بينما يحتاج النصر للفوز حتى يواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه بالموسم الماضي.
وعلى الصعيد الرقمي، فإن الديربي يمثل مواجهة بين أقوى هجوم وهو الهلال بتسجيله 52 هدفاً، أمام أقوى دفاع حيث النصر الذي استقبل فقط 16 هدفاً في شباكه خلال 22 مباراة، مما يعني صعوبة توقع الطرف الفائز بين الجانبين، لامتلاك كل فريق ما يؤهله للتسجيل أولاً ومن ثم حماية مرماه والدفاع عنه ثانياً، من أجل إما فوز نصراوي يشعل المنافسة أو انتصار هلالي ينهي كل شيء.