فيديو من فم "نصر الله" يتحدث عن انفجار المرفأ قبل وقوعه !

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله عن مفاجأة تدينه في تفجير لبنان المرعب أمس .
وخلال الفيديو ، تحدث نصر الله عن نفس سيناريو التفجير ، وقال : قنبلة نووية تعني بعض صواريخ من عندنا على حاويات الأمونيا في مرفأ حيفا تكون نتيجتهم قنبلة نووية .
وأضاف في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى 16 فبراير 2016 م : قنبلة نووية في منطقة يسكتها 800 ألف نسمة يُقتل منهم عشرات الآلاف ، وفقاً لـ "الإخبارية ".
والمثير للدهشة ان ما قاله نصر الله في تهديد اسرائيل هو ما حدث بالأمس في لبنان حيث كانت مادة نترات الأمونيا هي سبب التفجير في مرفأ بيروت وهو ما يزيد الشكوك بأن ما حدث كان هجوم وليس تفجير .