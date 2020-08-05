بالصور.. مشاهد مدمرة لآثار انفجار بيروت صباح اليوم

بيروت (صدى):
استيقظت بيروت اليوم الأربعاء على مشاهد مدمرة لآثار الإنفجار الضخم الذي هز العاصمة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 4 آلاف جريح .
وكشف مقطع فيديو وصور من موقع الإنفجار مشاهد مأسوية لما تبقى من باريس الشرق ، من سيارات مدمرة ومنشآت منكوب وبقايا من المرفأ فيما اختفى العنبر 12 بالمرفأ كلياً .
وشوهد في الفيديو سيارات الجيش اللبناني في مواقع الإنفجار صباح اليوم ، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة للكشف عن جميع الضحايا بالمناطق المحيطة بالإنفجار .
ودخلت لبنان في حداد على ضحايا الإنفجار ، وانتفضت مواقع التواصل الإجتماعي بالصور الصادمة تحت عنوان " صباحك حزين يا وطني " .
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