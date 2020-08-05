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بالصور.. مشاهد مدمرة لآثار انفجار بيروت صباح اليوم

Time منذ 56 دقيقة
Views 2219
بالصور.. مشاهد مدمرة لآثار انفجار بيروت صباح اليوم

بيروت (صدى):
استيقظت بيروت اليوم الأربعاء على مشاهد مدمرة لآثار الإنفجار الضخم الذي هز العاصمة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 4 آلاف جريح .

وكشف مقطع فيديو وصور من موقع الإنفجار مشاهد مأسوية لما تبقى من باريس الشرق ، من سيارات مدمرة ومنشآت منكوب وبقايا من المرفأ فيما اختفى العنبر 12 بالمرفأ كلياً .

وشوهد في الفيديو سيارات الجيش اللبناني في مواقع الإنفجار صباح اليوم ، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة للكشف عن جميع الضحايا بالمناطق المحيطة بالإنفجار .

ودخلت لبنان في حداد على ضحايا الإنفجار ، وانتفضت مواقع التواصل الإجتماعي بالصور الصادمة تحت عنوان " صباحك حزين يا وطني " .

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أحدث التعليقات

naeem
مخزن لتصنيع الصوريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
naeem
الله يلطف فيك ويصبرك
النشمي
وزنة عرشة
النشمي
الحمد لله عدد خلقة ورضا نفسة ومداد كلماتة اللهم احمي بلادي من كل الشرور ووفق مليكنا وولي عهده لما تحب وترضا
محمد
المشاكل واضحة عناصرية وبالتحديد الظهير الأيسر قلوب الدفاع المحاور المهاجم

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