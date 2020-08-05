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الصحة العالمية: المملكة أدارت فريضة الحج بحرفية ممتازة في ظل جائحة كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية: المملكة أدارت فريضة الحج بحرفية ممتازة في ظل جائحة كورونا

جنيف (صدى):
صرحت مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية أستاذة أمراض الأطفال والأمراض المعدية الدكتورة حنان بلخي، بأن المملكة استطاعت الحد من انتشار وباء كورونا وتخفض عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت بلخي بأن المملكة اتخذت احترازات كبيرة لإتمام فريضة الحج في ظروف جائحة كوفيد بشفافية تامة واحترافية كبيرة، للحفاظ على سلامة الحجاج والقائمين عليه. موضحة بأن الخطة التي نفذت كانت ممتازة، مشيرة إلى أنهم تابعوا بشغف من جميع أنحاء العالم احترافية حج هذا العام، والتزام الحجاج والقائمين على الحج بالاشتراطات والتباعد. وهذا إنجاز كبير للمملكة وقيادتها في خدمة المسلمين وضمان أمانهم وسلامتهم.

وأوضحت الدكتورة حنان بلخي أن هناك متابعة للعاملين في موسم الحج الاستثنائي لمدة 15 يوما بعد الانتهاء من الفريضة «أعتقد أن حج هذا العام سيضيف خبرات تراكمية في خدمة ضيوف الرحمن والتعامل مع الحشود والتقليل من انتشار العدوى بينهم.

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أحدث التعليقات

naeem
مخزن لتصنيع الصوريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
naeem
الله يلطف فيك ويصبرك
النشمي
وزنة عرشة
النشمي
الحمد لله عدد خلقة ورضا نفسة ومداد كلماتة اللهم احمي بلادي من كل الشرور ووفق مليكنا وولي عهده لما تحب وترضا
محمد
المشاكل واضحة عناصرية وبالتحديد الظهير الأيسر قلوب الدفاع المحاور المهاجم

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