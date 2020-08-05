رأي أمريكي معارض يحسم ما حدث في لبنان: " هجوم أم انفجار "

واشنطن (صدى):
عارض مسؤولون أمريكيون رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ماحدث في بيروت ، وأكدوا انه نتيجة انفجار وليس هجوم .
جاء ذلك بعد تصريحات "ترامب "أمس للصحفيين حيث أكد بعد اجتماعه مع خبراء عسكريين ان ما حدث نتيجة " قنبلة ما ، وقال " كان هجوم مروع فيما يبدو " ، وعرض تقديم المساعدة .
في سياق متصل ، قال مسؤولان رفضا ذكر اسمهما أنهما لا يعلما من أين يأتي " ترامب " بمعلوماته ، وأكدا أن المعلومات الأولية تشير أن ما حدث ليس هجوم .
ومع ذل فقد قالا أن المعلومات قد تتغير مع مرور الوقت لأن المعول عليه هو وجود دليل .
وكان وزير الداخلية اللبناني قد كشف عن وجود مواد شديدة الإنفجار مخزنة في مرفأ لبنان تمت مصادرتها ولم يتم إتلافها قبل سنوات وأنها وراء الكارثة .