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رأي أمريكي معارض يحسم ما حدث في لبنان: " هجوم أم انفجار "

Time منذ ساعة
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رأي أمريكي معارض يحسم ما حدث في لبنان: " هجوم أم انفجار "

واشنطن (صدى):
عارض مسؤولون أمريكيون رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ماحدث في بيروت ، وأكدوا انه نتيجة انفجار وليس هجوم .

جاء ذلك بعد تصريحات "ترامب "أمس للصحفيين حيث أكد بعد اجتماعه مع خبراء عسكريين ان ما حدث نتيجة " قنبلة ما ، وقال " كان هجوم مروع فيما يبدو " ، وعرض تقديم المساعدة .

في سياق متصل ، قال مسؤولان رفضا ذكر اسمهما أنهما لا يعلما من أين يأتي " ترامب " بمعلوماته ، وأكدا أن المعلومات الأولية تشير أن ما حدث ليس هجوم .

ومع ذل فقد قالا أن المعلومات قد تتغير مع مرور الوقت لأن المعول عليه هو وجود دليل .

وكان وزير الداخلية اللبناني قد كشف عن وجود مواد شديدة الإنفجار مخزنة في مرفأ لبنان تمت مصادرتها ولم يتم إتلافها قبل سنوات وأنها وراء الكارثة .

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أحدث التعليقات

naeem
مخزن لتصنيع الصوريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
naeem
الله يلطف فيك ويصبرك
النشمي
وزنة عرشة
النشمي
الحمد لله عدد خلقة ورضا نفسة ومداد كلماتة اللهم احمي بلادي من كل الشرور ووفق مليكنا وولي عهده لما تحب وترضا
محمد
المشاكل واضحة عناصرية وبالتحديد الظهير الأيسر قلوب الدفاع المحاور المهاجم

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