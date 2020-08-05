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برشلونة يستفيد من دروس ليفربول وروما في مواجهة نابولي

Time منذ 34 دقيقة
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برشلونة يستفيد من دروس ليفربول وروما في مواجهة نابولي

وكالات (صدى):
يشهد السبت المقبل، لقاء برشلونة ضد نابولي، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بملعب "كامب نو" حيث يسعى الفريق الإسباني للتأهل لربع النهائي، مستعينًا بدروس روما وليفربول في المواسم الماضية.

وشهدت تلك المواسم خروج  برشلونة رغم تقدمه ذهابا بفوز كبير، بريمونتادا كبيرة في الإياب، ستكون في فكر لاعبيه خلال لقاء نابولي لتجنب السقوط وعدم التركيز خلال فترات من اللقاء، والتي كلفتهم سابقا الخروج المذل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن 8 لاعبين شاركوا في لقاء روما تحت قيادة إيرنيستو فالفيردي، ما زالوا حاضرين حاليا في الفريق وسيواجهون نابولي، وهم: الحارس تير شتيغن وسميدو وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويغيب صامويل أومتيتي للإصابة وسيرجيو بوسكيتش للإيقاف وأندرياس إنييستا لرحيله عن الفريق، إلى جانب غياب البرازيلي آرثر ميلو، ومواطنه مالكوم، الذي رحل عن الفريق، وفيليب كوتينيو، المعار إلى بايرن ميونخ، وأرتورو فيدال.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
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فبصل
عشان كذا. أمام. اقرأ. ان. عناك أمور غريبه َفي. الصحيفة. المتخلف. وانا رفعت اليد. منها من زمان وما فيه امل اعتبرها موقع. للاجرايم والاغتصابات وربما اللواط تفو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا الحصيني تدري اني مشغله الدفايه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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