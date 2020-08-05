الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يضع إجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة مانشستر سيتي

Time منذ ساعة
Views 1506
ريال مدريد يضع إجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
يطير نادي ريال مدريد، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة المقبل؛ حيث سيتمكن الفريق من التدريب في الملعب في نفس اليوم ولن يظهر اللاعبون أمام وسائل الإعلام، لكنهم سيفعلون ذلك إلكترونياً.

ومن المقرر، أن يدخل المدير الفني زين الدين زيدان واللاعبون وأفراد الجهاز الفني فقط للملعب، لأن مانشستر سيتي سيسمح فقط بالحد الأدنى من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني المعاون بالوجود في الملعب كما أوصى "يويفا"، وستبدأ خطة الأمان الصحي للفريق الملكي، اليوم الأربعاء، في فالديباس مع خضوع اللاعبين للاختبار الأخير للفيروس.

وفي السياق نفسه، بمجرد الهبوط في مانشستر سيتم تقسيم الفريق على عدة حافلات لعزل اللاعبين، وحراسته في رحلة لمدة 20 دقيقة إلى فندق "لوري" الفاخر، وسيخضع سيتي لعزلة مماثلة فرضتها عليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، لم يمنح لاعبيه أي راحة منذ نهاية الدوري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
بالامكان استعمال التقطير لسقي الشجر.. بدلا من سقيه بالوايتات كما معمول به.. التقطير يوفر الماء بشكل كبير جدا وهناك نظام يستعمل في الغرب يمكن تطبيقه لسقي الشجر لاتحتاج الشجرة فيه الا لحوالي لترين او ثلاثه لمدة شهر.. وذلك بدفن حوض تحت الارض بحوالي متر.. بجوار الشجره سواء كان بلاستيكي او خرسانه ويتم تخريمه من جهة الشجره.. وتعبئته ماء بواسطة ماصورة خارجه من خلاله الى سطح الارض.. يتم تعبئة الحوض من خلالها.. ويستمر هذا الحوض في سقي جذور الشجره لمدة شهور بكمية بسيطه لاتتجاوز لترات من الماء هذه الطريقه متبعه في دول غربيه ويوجد في الانترنت مقاطع توضح هذه الطريقه.. يوتيوب.. اما الطريقة المتبعه حاليا لسقي الشجر.. فهي متعبه جدا.. وخسائر كبيره من الماء تهدر بدون فائده.. بينما البديل الرخيص الموفر للماء موجود. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
فبصل
عشان كذا. أمام. اقرأ. ان. عناك أمور غريبه َفي. الصحيفة. المتخلف. وانا رفعت اليد. منها من زمان وما فيه امل اعتبرها موقع. للاجرايم والاغتصابات وربما اللواط تفو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا الحصيني تدري اني مشغله الدفايه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

أخر الأخبار

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ 13 دقيقة Views 1222
برشلونة يستفيد من دروس ليفربول وروما في مواجهة نابولي
برشلونة يستفيد من دروس ليفربول وروما في مواجهة نابولي
Time منذ 34 دقيقة Views 1358
حساب المواطن يوضح الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات
حساب المواطن يوضح الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات
Time منذ 46 دقيقة Views 1596
ريال مدريد يضع إجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة مانشستر سيتي
ريال مدريد يضع إجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة مانشستر سيتي
Time منذ ساعة Views 1506
«الحصيني» : أمطار ورياح على معظم المناطق
«الحصيني» : أمطار ورياح على معظم المناطق
Time منذ ساعة Views 1852
بالفيديو.. تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج S20
بالفيديو.. تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج S20
Time منذ ساعة Views 1767
بالصور.. فتاة تثير الجدل بأنحف خصر في العالم
بالصور.. فتاة تثير الجدل بأنحف خصر في العالم
Time منذ ساعتين Views 1409
نفاد جميع تذاكر قاعة جماهير الهلال
نفاد جميع تذاكر قاعة جماهير الهلال
Time منذ ساعتين Views 2392
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 3 ساعات Views 1848
محمد رمضان يتعرض لهجوم حاد بسبب انفجار بيروت (صورة)
محمد رمضان يتعرض لهجوم حاد بسبب انفجار بيروت (صورة)
Time منذ 3 ساعات Views 2443