ريال مدريد يضع إجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
يطير نادي ريال مدريد، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة المقبل؛ حيث سيتمكن الفريق من التدريب في الملعب في نفس اليوم ولن يظهر اللاعبون أمام وسائل الإعلام، لكنهم سيفعلون ذلك إلكترونياً.
ومن المقرر، أن يدخل المدير الفني زين الدين زيدان واللاعبون وأفراد الجهاز الفني فقط للملعب، لأن مانشستر سيتي سيسمح فقط بالحد الأدنى من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني المعاون بالوجود في الملعب كما أوصى "يويفا"، وستبدأ خطة الأمان الصحي للفريق الملكي، اليوم الأربعاء، في فالديباس مع خضوع اللاعبين للاختبار الأخير للفيروس.
وفي السياق نفسه، بمجرد الهبوط في مانشستر سيتم تقسيم الفريق على عدة حافلات لعزل اللاعبين، وحراسته في رحلة لمدة 20 دقيقة إلى فندق "لوري" الفاخر، وسيخضع سيتي لعزلة مماثلة فرضتها عليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، لم يمنح لاعبيه أي راحة منذ نهاية الدوري.