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«الحصيني» : أمطار ورياح على معظم المناطق

Time منذ ساعة
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«الحصيني» : أمطار ورياح على معظم المناطق

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار ووجود رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم المناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع -بإذن الله - اليوم الأربعاء 1441/12/15هـ وليلة الخميس أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان " .

وأضاف: " ورياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق.. حالة رَهْو متوقع استمرارها لعدة أيام أخرى " .

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
بالامكان استعمال التقطير لسقي الشجر.. بدلا من سقيه بالوايتات كما معمول به.. التقطير يوفر الماء بشكل كبير جدا وهناك نظام يستعمل في الغرب يمكن تطبيقه لسقي الشجر لاتحتاج الشجرة فيه الا لحوالي لترين او ثلاثه لمدة شهر.. وذلك بدفن حوض تحت الارض بحوالي متر.. بجوار الشجره سواء كان بلاستيكي او خرسانه ويتم تخريمه من جهة الشجره.. وتعبئته ماء بواسطة ماصورة خارجه من خلاله الى سطح الارض.. يتم تعبئة الحوض من خلالها.. ويستمر هذا الحوض في سقي جذور الشجره لمدة شهور بكمية بسيطه لاتتجاوز لترات من الماء هذه الطريقه متبعه في دول غربيه ويوجد في الانترنت مقاطع توضح هذه الطريقه.. يوتيوب.. اما الطريقة المتبعه حاليا لسقي الشجر.. فهي متعبه جدا.. وخسائر كبيره من الماء تهدر بدون فائده.. بينما البديل الرخيص الموفر للماء موجود. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
فبصل
عشان كذا. أمام. اقرأ. ان. عناك أمور غريبه َفي. الصحيفة. المتخلف. وانا رفعت اليد. منها من زمان وما فيه امل اعتبرها موقع. للاجرايم والاغتصابات وربما اللواط تفو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا الحصيني تدري اني مشغله الدفايه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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