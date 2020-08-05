بالفيديو.. تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج S20

وكالات (صدى):
ينتظر الكثيرون هاتف جوال لسامسونج من فئة S20 في النصف الثاني من العام الجاري، والذي سيكون مقاوما للماء والغبار، كما ستعتمد نسخه التي ستطرح في أوروبا وروسيا على معالجات Snapdragon 865 ثمانية النوى.
ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت على الأغلب، أما ذاكرة التخزين الداخلي فيها فستكون بحجم 128 غيغابايت؛ فضلًا عن شاشات OLED بمقاس 6.7 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، وترددها يعادل 120 هيرتزا.
وستكون الكاميرا الأساسية فيها، على الأغلب ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 32 ميغابيكسل، وفيها عدسة مزودة بمستشعر بصري من نوع Sоny IМX555 بدقة 12 ميغابيكسل، والعدسة الثالثة بدقة 8 ميغابيكسل؛ بالإضافة إلى بطارية بسعة 4370 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إضافة إلى ميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة.