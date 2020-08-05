انفجار بيروت يتسبب في هزة أرضية تصل للدول المجاورة

بيروت (صدى):
سجلت أجهزة الرصد الزلزالية، هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، وبعمق صفر ( يعني فوق سطح الأرض)، عند الساعة 06:08 من مساء يوم أمس، وذلك في بيروت.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن هذا العمق والوقت يتزامن مع إنفجار بيروت الهائل، والذي تسبب بهزة أرضية رُصدت في الدول المجاورة.
وكان رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، قد صرح أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً و3700 جريح على الأقل.