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بالفيديو.. إجراء عمليات بلا تخدير بعد تكدس المصابين في مستشفيات بيروت

Time منذ 59 دقيقة
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بالفيديو.. إجراء عمليات بلا تخدير بعد تكدس المصابين في مستشفيات بيروت

بيروت (صدى):
أكدت مصادر في لبنان، اليوم الأربعاء، أن الاطباء يجرون العمليات بلا تخدير في الطرقات بعد امتلاء المستشفيات بأعداد هائلة من المصابين والضحايا.

وقالت المصادر، أن أعداد الضحايا مرعبة كما أن الدماء متناثرة بكل مكان بفعل انفجار المرفأ في بيروت.

وكان ‏مصدر طبي لبناني، قد كشف أن أعداد القتلى في انفجار مرفأ بيروت قد تتراوح بين ٧٠٠ ـ ١٠٠٠ شخصًا، أغلبهم مدنيون، وبينهم عناصر إطفاء ودفاع مدني، فيما عدد الجرحى يتجاوز ١٠ آلاف، لافتًا إلى أن مشافٍ رئيسة في بيروت لم تعد قادرة على استقبال جرحى ومصابين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياله من كماع غبي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من عرس غير موفق ..
حسين علي حسين طالب
لماذا لم يصرف لي حساب المواطن رغم اني استلمت مدة سنه او اقل ولايوجد لدي دخل شهري مت العام ان الرابط يقول لا يشترط وجود المرفقات
حسين علي حسين طالب
لماذا لم يصرف لي حساب المواطن رغم اني استلمت مدة سنه او اقل ولايوجد لدي دخل شهري مت العام ان الرابط يقول لا يشترط وجود المرفقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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