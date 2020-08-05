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رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء الرياض والقصيم

Time منذ ساعة
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رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء الرياض والقصيم

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، ثادق، السليل، ضرما، مرات، وادي الدواسر.

وأضافت: الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء؛ فيما تبدأ الحالة من السابعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياله من كماع غبي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من عرس غير موفق ..
حسين علي حسين طالب
لماذا لم يصرف لي حساب المواطن رغم اني استلمت مدة سنه او اقل ولايوجد لدي دخل شهري مت العام ان الرابط يقول لا يشترط وجود المرفقات
حسين علي حسين طالب
لماذا لم يصرف لي حساب المواطن رغم اني استلمت مدة سنه او اقل ولايوجد لدي دخل شهري مت العام ان الرابط يقول لا يشترط وجود المرفقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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