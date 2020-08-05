حمض النيتريك يقف وراء الانفجار المروع في بيروت

بيروت (صدى):
كشف خبراء، اليوم الأربعاء، عن حقيقة الدخان الأحمر الناتج عن الانفجار الهائل الذي سقط في مرفأ بيروت.
وأوضح الخبراء، أن الدخان الأحمر يدل على غاز ثاني أكسيد النيتروجين المستخدم في انتاج المتفجرات والصواريخ البالستية وليس نترات المونيا حسب الحكومة اللبنانية؛ حيث يكون لون دخان الانفجار الأخير أبيضًا.
وفي السياق نفسه، برهنوا على ذلك بأن انفجار بيروت نفس انفجار مصنع وقود الصواريخ (حمض النيتريك) في الولايات المتحدة الأمريكية بقوة قنبلة ذرية الذي دمر مدينة وهجر سكانها.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، قد قال إنه سينتظر نتائج التحقيق في انفجار بيروت، وتساءل "لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير؟"، مرجحا وجود فرضيات متعددة للحادث.