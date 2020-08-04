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إعلان بيروت مدينة «منكوبة» وفرض حالة الطواريء

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إعلان بيروت مدينة «منكوبة» وفرض حالة الطواريء

بيروت (صدى):
أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل الذي هز أرجاء العاصمة، الثلاثاء.

وأوصى مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ عندما يجتمع غدا الأربعاء، وذلك حسب بيان أرسل إلى رويترز ونقلته وسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 73 قتيلاً و3700 جريح.

ولا تزال تلك الإحصاءات أولية، وفق المتحدث باسم الوزارة. وقد امتلأت مستشفيات بيروت بالجرحى، مما دفع وزير الصحة إلى الدعوة لنقل الجرحى إلى مستشفيات خارج العاصمة.

وهزت انفجارات ضخمة مرفأ بيروت، الثلاثاء، مما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مبان وتهشيم نوافذ وأبواب مع تصاعد سحابة على شكل فطر عملاقة فوق العاصمة.

وكشف مسؤول بالدفاع المدني في موقع الانفجار أن رجاله قاموا بنقل العشرات إلى المستشفيات ومازالت هناك جثث داخل المرفأ، معظمها تحت الأنقاض.

وقال عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني، إنه ربما يكون الانفجار قد وقع بسبب مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة من سفينة منذ وقت مضى ومخزنة في المرفأ. وقالت قناة إل بي سي اللبنانية إن المادة هي نترات الصوديوم.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب لــيته كـان معـــــــها .
عبدالله
يعني الدراسة عن بعد والا حضوريا؟ على ايش ساكته الوزارة، هل هذا سر خطير لا يجب كشفه؟ قولوا للناس من الان علشان اولياء الامور يتجهزوا
. راعــي الـددســـن .
عســـاهــم فـي ذالحـــال و أردى .
عبدالله
معقول العاب نارية تحدث انفجار بقوة ٤ ونص ريختر؟ هذا زلال صغير للي يعرف الزلازل. هذا مخزن متفجرات لحزب اللات.
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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