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محاكمة ثلاثيني سرق من رجل أعمال سعودي أكثر من مليون درهم

Time منذ 16 دقيقة
Views 1431
محاكمة ثلاثيني سرق من رجل أعمال سعودي أكثر من مليون درهم

علي القحطاني (صدى):
شهدت محكمة دبي ، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامًا لرجل سوداني "35 عامًا" بالاحتيال على رجل أعمال سعودي، وسرقة مبلغ مليون و400 ألف درهم منه باستخدام وثائق رسمية مزورة.

واستدرج المتهم السوداني رجل أعمال سعوديًّا بوثائق رسمية مزورة لبيع شركة لتأجير السيارات في دبي بعد أن علم ببحث الأخير عن مشروع لتأجير السيارات.

ونجح المتهم في اقناع الضحية بشراء الشركة، ومساحة مكتبية في منطقة المرقبات في دبي، كما أخذه إلى منطقة فيها نحو 39 سيارة متوقفة، وزعم أنها ملك للشركة، وهناك سيارات أخرى، وفقًا لـ"سبق"

وقام الضحية بدفع مبلغ مليون و100 ألف درهم، وسلمه سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 300 ألف درهم لبيعها وأخذ المبلغ المتبقي. وبالفعل قام الجاني ببيع السيارة، والحصول على المبلغ؛ ليكتشف الضحية بعد ذلك عند مراجعته الجهات الحكومية لتخليص إجراءات الشركة الجديدة أنه وقع ضحية نصب.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اهتموا بتصحيح الاخطاء ياصدى
العالمية
رجاء انحفي يادبة رجاء وقفي تفخ ونفخ. انوثتك ماهي اللي طاغية شحومك اللي طاغية استعراضك بجسمك ولبسك الخليس هو الطاغي الله يهديك ويردك للحق .
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك خيــــر ياشيـــخنا وبيــارك فيــك .
عادل عبدالحي حمزة
وثق فيديو إصابة مصممة الأزياء اللبنانية، داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش حيث كانت تتواجد بالقرب من الانفجار الذي وقع في بيروت مساء الإثنين. اليوم الثلاثاء وليس الاثنين والانفجار كان اليوم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يا كابتن بس ماود النصر يهونون عنك💔😊😂

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