كعادته.. بن جاسم يتاجر بآلام بيروت لتلميع «تميم» والعرب يصفعونه:« أبليس»

ماجد القزيز (صدى):
كعادته حرص عراب الخراب القطري حمد بن جاسم على استغلال انفجار بيروت المروع؛ في محاولة منه لتحسين صورة النظام الفاسد.
وخرج سريعًا "بن جاسم" بعد سقوط القتلى والضحايا بأذرع إيران "الشريفة" وحزب الله؛ ليكتب الكلام المعسول الممزوج بالسموم في محاولة للمتاجرة بالحدث.
وغرد "بن جاسم" تغريدات ضعيفة متكررة في مثل هذه الحوادث التي تضرب العالم العربي بفعل الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر.
وقال عراب الخراب في إحدى تغريداته : «ولا يجد لبنان من العرب أو غيرهم من يمد له يد المساعدة فعلاً لا قولاً كما فعل سمو أمير البلاد المفدى للبنان الشقيق بتقديم الدعم الطبي الذي يحتاجه لمواجهة تبعات هذا الانفجار الدامي».
وفتح العرب النار على بن جاسم؛ الذي خرج ليتباهى بمساعدات أميره المدلل؛ حيث قال أحد المغردين: «بسم الله على غيرك من الحزن ومن الألم ، حتى مذيعكم في الجزيرة عندما اتصل به سوداني وآخر جزائري للحديث عن الانفجار ، قطع الاتصال بهما عندما حملا حزب الشيطان مسؤولية الانفجار ، كلكم تتنفسون الكذب كما تتنفسون الهواء».
وتابع أخر: «سبحان الله ما يغرد الا في وقت المصايب .. إبليس».
وغرد أخر: «جوعان اطلع من حساب وبلاش متاجره بارواح الابرياء من البنانيون واستغلال ازمتهم المؤلمه التي ألمت جميع العالم اللهم ارحم ميتهم واشفي مصابهم وابعد عنهم تجار الازمات»