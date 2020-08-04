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كعادته.. بن جاسم يتاجر بآلام بيروت لتلميع «تميم» والعرب يصفعونه:« أبليس»

Time منذ 43 دقيقة
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كعادته.. بن جاسم يتاجر بآلام بيروت لتلميع «تميم» والعرب يصفعونه:« أبليس»

ماجد القزيز (صدى):
كعادته حرص عراب الخراب القطري حمد بن جاسم على استغلال انفجار بيروت المروع؛ في محاولة منه لتحسين صورة النظام الفاسد.

وخرج سريعًا "بن جاسم" بعد سقوط القتلى والضحايا بأذرع إيران "الشريفة" وحزب الله؛ ليكتب الكلام المعسول الممزوج بالسموم في محاولة للمتاجرة بالحدث.

وغرد "بن جاسم" تغريدات ضعيفة متكررة في مثل هذه الحوادث التي تضرب العالم العربي بفعل الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر.

وقال عراب الخراب في إحدى تغريداته : «ولا يجد لبنان من العرب أو غيرهم من يمد له يد المساعدة فعلاً لا قولاً كما فعل سمو أمير البلاد المفدى للبنان الشقيق بتقديم الدعم الطبي الذي يحتاجه لمواجهة تبعات هذا الانفجار الدامي».

وفتح العرب النار على بن جاسم؛ الذي خرج ليتباهى بمساعدات أميره المدلل؛ حيث قال أحد المغردين: «بسم الله على غيرك من الحزن ومن الألم ، حتى مذيعكم في الجزيرة عندما اتصل به سوداني وآخر جزائري للحديث عن الانفجار ، قطع الاتصال بهما عندما حملا حزب الشيطان مسؤولية الانفجار ، كلكم تتنفسون الكذب كما تتنفسون الهواء».

وتابع أخر: «سبحان الله ما يغرد الا في وقت المصايب .. إبليس».

وغرد أخر: «جوعان اطلع من حساب وبلاش متاجره بارواح الابرياء من البنانيون واستغلال ازمتهم المؤلمه التي ألمت جميع العالم اللهم ارحم ميتهم واشفي مصابهم وابعد عنهم تجار الازمات»

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اهتموا بتصحيح الاخطاء ياصدى
العالمية
رجاء انحفي يادبة رجاء وقفي تفخ ونفخ. انوثتك ماهي اللي طاغية شحومك اللي طاغية استعراضك بجسمك ولبسك الخليس هو الطاغي الله يهديك ويردك للحق .
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك خيــــر ياشيـــخنا وبيــارك فيــك .
عادل عبدالحي حمزة
وثق فيديو إصابة مصممة الأزياء اللبنانية، داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش حيث كانت تتواجد بالقرب من الانفجار الذي وقع في بيروت مساء الإثنين. اليوم الثلاثاء وليس الاثنين والانفجار كان اليوم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يا كابتن بس ماود النصر يهونون عنك💔😊😂

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