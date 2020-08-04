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النيابة العامة : الإيذاء جريمة تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 50 ألف

Time منذ ساعة
Views 1734
النيابة العامة : الإيذاء جريمة تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 50 ألف

عادل الحربي (صدى):
كشفت النيابة العامة، أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزًا حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، ومن ذلك امتناعه أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته.

ونشرت مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، تؤكد فيه أن هناك "الكثير من التصرفات وأساليب التعامل التي نشاهدها بشكل متكرر تندرج تحت مسمى الإيذاء الذي يعتبر شكلاً من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد بأي منهما".

وأضافت: "يرتكب الإيذاء من أشخاص تجاه آخرين، من منطلق وجود ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب رابط أسري، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية، ويندرج تحت مسمى الإيذاء أيضًا، امتناع الشخص أو تأثيره في الوفاء بواجباته والتزاماته، في توفير أساسيات الحياة لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعًا توفير تلك الحاجات لهم".

وأكدت أنه : "في حال وقوع أي من هذه الأفعال، يعاقب الجاني بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، أو بهما معاً، وفي حال تكرار أي حالة من حالات الإيذاء مرة أخرى، تضاعف العقوبة".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
اهتموا بتصحيح الاخطاء ياصدى
العالمية
رجاء انحفي يادبة رجاء وقفي تفخ ونفخ. انوثتك ماهي اللي طاغية شحومك اللي طاغية استعراضك بجسمك ولبسك الخليس هو الطاغي الله يهديك ويردك للحق .
. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك خيــــر ياشيـــخنا وبيــارك فيــك .
عادل عبدالحي حمزة
وثق فيديو إصابة مصممة الأزياء اللبنانية، داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش حيث كانت تتواجد بالقرب من الانفجار الذي وقع في بيروت مساء الإثنين. اليوم الثلاثاء وليس الاثنين والانفجار كان اليوم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالتوفيق يا كابتن بس ماود النصر يهونون عنك💔😊😂

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