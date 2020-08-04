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شاهد.. منزل هيفاء وهبي يسقط على العاملات إثر انفجار بيروت

Time منذ 4 ساعات
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شاهد.. منزل هيفاء وهبي يسقط على العاملات إثر انفجار بيروت

أميرة خالد (صدى):
كادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تُصاب إثر انفجار مرفأ بيوت إلا أن العناية الآلهية انقذتها هي وطاقم مسلسلها "أسود فاتح" ، حيث كانوا يصورون "خارجي" بالقرب من موقع الانفجار.

وطمأنت وهبي، جمهورها على حالتها لافتًة إلى أنها بخير إلا أن منزلها تعرض للسقوط أثناء تواجد العاملات الفلبينيات

وأشارت إلى أنه تم نقل العاملات إلى مستشفى في بيروت لإسعافهن، لأن زجاج المنزل سقط عليهن، مشددة على أن الوضع صعب للغاية لأن العاملات الفلبينيات عند نقلهن للمستشفى تبين أن جميع العديد من المصابين والقتلى تم نقلهم لنفس المستشفى.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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