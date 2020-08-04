شاهد.. منزل هيفاء وهبي يسقط على العاملات إثر انفجار بيروت

أميرة خالد (صدى):
كادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تُصاب إثر انفجار مرفأ بيوت إلا أن العناية الآلهية انقذتها هي وطاقم مسلسلها "أسود فاتح" ، حيث كانوا يصورون "خارجي" بالقرب من موقع الانفجار.
وطمأنت وهبي، جمهورها على حالتها لافتًة إلى أنها بخير إلا أن منزلها تعرض للسقوط أثناء تواجد العاملات الفلبينيات
وأشارت إلى أنه تم نقل العاملات إلى مستشفى في بيروت لإسعافهن، لأن زجاج المنزل سقط عليهن، مشددة على أن الوضع صعب للغاية لأن العاملات الفلبينيات عند نقلهن للمستشفى تبين أن جميع العديد من المصابين والقتلى تم نقلهم لنفس المستشفى.