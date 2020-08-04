30 قتيلًا و3 آلاف مصاب في انفجار بيروت والداخلية تكشف مفاجأة

بيروت (صدى):
أرتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ لبنان إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا ، فيما أصيب أكثر من 3000 إثر الانفجار حتى الان.
وهز الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات الأرض حتى أن بعض السكان اعتقدوا أن هناك زلزالا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في مستودع للمفرقعات بمرفأ بيروت. وقال مصدر أمني ثالث إنه كانت هناك مواد كيماوية مخزنة بالمنطقة.
ومن جانبه علق وزير الداخلية في بيان رسميا على الواقعة قائلا إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، لكنه أضاف أن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات انفجرت في منطقة مرفأ بيروت
كما رجح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، مساء اليوم الثلاثاء، أن يكون الانفجار الضخم ناجمًا عن مواد ”مصادرة وشديدة الانفجار".
وقال إبراهيم للصحفيين خلال تفقده المكان: "يبدو أن هناك مخزنًا لمواد مصادرة منذ سنوات، وهي شديدة الانفجار".، مشددًا على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.