شاهد ..الأضرار في فندق فورسيزن والبيوت والمتاجر بعد انفجار بيروت

بيروت (صدى):
أظهرت صور مداولة، اليوم الثلاثاء، حجم الدمار في البنية التحتية الذي خلفه انفجار بيروت العنيف اليوم.
وظهر في الصور جثث ملقاة على الأرض ويتناثر حولها الزجاج والأحجار، بينما يضع البعض يده فوق رأسه من هول المشهد .
وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن ”المئات نقلوا إلى المستشفيات للعلاج بعد الانفجار وآخرون لا يزالون محاصرين في بيوتهم“.
وأعلن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.