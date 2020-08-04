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شاهد ..الأضرار في فندق فورسيزن والبيوت والمتاجر بعد انفجار بيروت

Time منذ 29 دقيقة
Views 1874
شاهد ..الأضرار في فندق فورسيزن والبيوت والمتاجر بعد انفجار بيروت

بيروت (صدى):
أظهرت صور مداولة، اليوم الثلاثاء، حجم الدمار في البنية التحتية الذي خلفه انفجار بيروت العنيف اليوم.

وظهر في الصور جثث ملقاة على الأرض ويتناثر حولها الزجاج والأحجار، بينما يضع البعض يده فوق رأسه من هول المشهد .

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن ”المئات نقلوا إلى المستشفيات للعلاج بعد الانفجار وآخرون لا يزالون محاصرين في بيوتهم“.

وأعلن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.

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أحدث التعليقات

abdul
تمثيل لحصد اللايكات. اللي ناوي يتزوج له الف طريقة وطريقة لينفذ مآربه
زائر
مسكينه عذبوها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الف مبروك لفرسان الجنوب😊
أبو عبد الرحمن ✍️
الهدوء الذي يسبق العاصفة 😄
انور المالكي
حتى لو فيه تسريب في الخزان يقولو مالنا هذي مشكلة في خزانك مو في مواصير الشركة ولا ينقصو شي من المديونية.. صارت معاي

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