بالصور.. الهلال جاهز للنصر

نواف السالم (صدى):
أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراتهم الميدانية؛ تأهبًا لمواجهة مضيفهم النصر غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وركز الجهاز الفني، على تكثيف التدريبات الفنية وسط متابع رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل، فيما اشتمل المران على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في لقاء الغد.
وعمد المدير الفني رازفان لوشيسكو، خلال المران على تطبيق تدريبات فنية عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، ودخل اللاعبون فور نهايته إلى معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.