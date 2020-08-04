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مسؤول لبناني يكشف السبب الحقيقي وراء انفجار بيروت

Time منذ 44 دقيقة
Views 2451
مسؤول لبناني يكشف السبب الحقيقي وراء انفجار بيروت

وكالات (صدى):
أعلن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

وشهد مرفأ بيروت انفجار مروع، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن “المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية”.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن هناك عددا كبيرا من الإصابات، وكلف المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية وطبية لبنانية، بـ”سقوط 10 ضحايا على الأقل في الانفجار”.

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أحدث التعليقات

abdul
تمثيل لحصد اللايكات. اللي ناوي يتزوج له الف طريقة وطريقة لينفذ مآربه
زائر
مسكينه عذبوها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الف مبروك لفرسان الجنوب😊
أبو عبد الرحمن ✍️
الهدوء الذي يسبق العاصفة 😄
انور المالكي
حتى لو فيه تسريب في الخزان يقولو مالنا هذي مشكلة في خزانك مو في مواصير الشركة ولا ينقصو شي من المديونية.. صارت معاي

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