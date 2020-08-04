مسؤول لبناني يكشف السبب الحقيقي وراء انفجار بيروت

وكالات (صدى):
أعلن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.
وشهد مرفأ بيروت انفجار مروع، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن “المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية”.
وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن هناك عددا كبيرا من الإصابات، وكلف المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة.
وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية وطبية لبنانية، بـ”سقوط 10 ضحايا على الأقل في الانفجار”.