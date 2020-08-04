الأعداد السابقة للصحيفة

«الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

Time منذ 53 دقيقة
Views 587
«الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية

عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في لجنة قبول الكليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية.

وأوضحت اللجنة أن على الطلاب التقيد بالتعليمات وهي تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة، حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية، التقيد بالزي الرياضي لكل كلية بدون شعارات “مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب مع عدم لبس الجزمة الرياضية” مع احضار الهوية الوطنية.

وكلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر، كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق، كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض، كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود .

ولن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال، حيث أشارت اللجنة إلى أن الطلبة الذين سوف يحجزون يوم (الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 19-21 ذو الحجة 1441 هـ يمكنهم الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة وإكمال إجراءات استمارة القبول في وقت لاحق.

وموقع الحضور هو مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة امام فندق بريرا.

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
تمثيل لحصد اللايكات. اللي ناوي يتزوج له الف طريقة وطريقة لينفذ مآربه
زائر
مسكينه عذبوها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الف مبروك لفرسان الجنوب😊
أبو عبد الرحمن ✍️
الهدوء الذي يسبق العاصفة 😄
انور المالكي
حتى لو فيه تسريب في الخزان يقولو مالنا هذي مشكلة في خزانك مو في مواصير الشركة ولا ينقصو شي من المديونية.. صارت معاي

أخر الأخبار

السفارة في لبنان: لا إصابات بين السعوديين في انفجار مرفأ بيروت
السفارة في لبنان: لا إصابات بين السعوديين في انفجار مرفأ بيروت
Time منذ دقيقة Views 1049
30 قتيلًا و3 آلاف مصاب في انفجار بيروت والداخلية تكشف مفاجأة
30 قتيلًا و3 آلاف مصاب في انفجار بيروت والداخلية تكشف مفاجأة
Time منذ 12 دقيقة Views 1452
شاهد.. منزل هيفاء وهبي يسقط على العاملات إثر انفجار بيروت
شاهد.. منزل هيفاء وهبي يسقط على العاملات إثر انفجار بيروت
Time منذ 21 دقيقة Views 1585
الفتح يستهل عودة الدوري بهدفين في مرمى الفيحاء
الفتح يستهل عودة الدوري بهدفين في مرمى الفيحاء
Time منذ 21 دقيقة Views 1305
شاهد ..الأضرار في فندق فورسيزن والبيوت والمتاجر بعد انفجار بيروت
شاهد ..الأضرار في فندق فورسيزن والبيوت والمتاجر بعد انفجار بيروت
Time منذ 28 دقيقة Views 1867
فرق حمد المنتشري عن سامي الجابر بحصول فريقه على كأس الأندية الآسيوية
فرق حمد المنتشري عن سامي الجابر بحصول فريقه على كأس الأندية الآسيوية
Time منذ 30 دقيقة Views 272
طريقه نقل الغنم
طريقه نقل الغنم
Time منذ 31 دقيقة Views 290
فرس النهر يساعد الكلاب البرية في التمكن من فريستها
فرس النهر يساعد الكلاب البرية في التمكن من فريستها
Time منذ 31 دقيقة Views 287
بالصور.. الهلال جاهز للنصر
بالصور.. الهلال جاهز للنصر
Time منذ 36 دقيقة Views 1598
شاهد..انتحار طالبة بسبب نتيجة الثانوية العامة
شاهد..انتحار طالبة بسبب نتيجة الثانوية العامة
Time منذ 37 دقيقة Views 525