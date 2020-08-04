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شاهد.. لقطات مروعة من انفجار مرفأ بيروت

Time منذ ساعة
Views 1869
شاهد.. لقطات مروعة من انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
شهدت العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انفجار مروع وضخم لمرفأ بيروت، تسبب في مئات القتلى والجرحى وكذلك خسائر مادية كبيرة.

ورصدت مقاطع فيديو، الانفجار الضخم من زوايا متعددة تكشف حجمه، وكذلك حجم الخسائر المادية والبشرية التي حدثت، إذ كانت ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه من ضمن المصابين، فيما توفي الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني متأثرا بجراحه.

من جانبه، كشف مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار .

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع، فيما أعلنت الحكومة غداً الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

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أحدث التعليقات

abdul
تمثيل لحصد اللايكات. اللي ناوي يتزوج له الف طريقة وطريقة لينفذ مآربه
زائر
مسكينه عذبوها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الف مبروك لفرسان الجنوب😊
أبو عبد الرحمن ✍️
الهدوء الذي يسبق العاصفة 😄
انور المالكي
حتى لو فيه تسريب في الخزان يقولو مالنا هذي مشكلة في خزانك مو في مواصير الشركة ولا ينقصو شي من المديونية.. صارت معاي

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