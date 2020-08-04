أبها يحطم الاتحاد بهدفين

ماجد محمد (صدى):
حقّق نادي أبها، فوزًا مهمًا على الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي تم استئنافه اليوم.
وأحرز أبها هدفين بأقدام مهدي تهرات وعمار النجار في الدقيقتين 49، 84 على الترتيب، بينما أحرز رومارينهو هدف الاتحاد في الدقيقة 19.
وأصبح رصيد أبها 33 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 23 في المركز الـ13.
وفي سياق منفصل، انتصر الفتح على الفيحاء بهدفين دون رد، وكذلك الرائد فاز على ضمك بثلاثة أهداف نظيفة.