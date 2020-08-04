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موعد صرف دعم حساب المواطن

Time منذ 3 دقائق
Views 1149
موعد صرف دعم حساب المواطن

علي القحطاني (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والثلاثين يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس الجاري.

يذكر أن البرنامج، كان قد وكان اعتمد مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

كما شملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وإلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليكم .. آمين .. .. دام حزب الشيان هناك يبشرون باالدمار وقلة العماار .. لسى ما شافوا من التدمير ..
احمد
هذا الصنف إلى يقولك كل شي بيد الله.. ارم نفسك لكورونا وقول لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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