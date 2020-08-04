إليسا بعد انفجار مخزن لتصنيع الصواريخ: بيتي اتكسر كله

بيروت (صدى):
طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها عليها بعد واقعة انفجار محزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله فى مدينة بيروت اللبنانية.
وقالت إليسا عبر حسابها على تويتر "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدى من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وان شا لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أعلنت عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع، الثلاثاء.