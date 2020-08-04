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إليسا بعد انفجار مخزن لتصنيع الصواريخ: بيتي اتكسر كله

Time منذ 6 ساعات
Views 2201
إليسا بعد انفجار مخزن لتصنيع الصواريخ: بيتي اتكسر كله

بيروت (صدى):
طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها عليها بعد واقعة انفجار محزن لتصنيع الصواريخ تابع لحزب الله فى مدينة بيروت اللبنانية.

وقالت إليسا عبر حسابها على تويتر "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدى من اللي صار، أنا الحمد لله بخير وان شا لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أعلنت عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع، الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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