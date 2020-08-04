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تفاصيل هروب ملك إسبانيا السابق لحماية نجله وأمواله

Time منذ ساعة
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تفاصيل هروب ملك إسبانيا السابق لحماية نجله وأمواله

مدريد (صدى):
أعلن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول أنه غادر إسبانيا للحياة في دولة أخرى، وذلك في ظل تورطه في فضيحة مالية بقيمة 100 مليون دولار.

ويأتي ذلك في ظل تدهور شعبيته منذ تنازله عن العرش في 2014 بسبب الشائعات المستمرة حول عشيقاته والفساد والحسابات المصرفية السويسرية.

وأبلغ خوان كارلوس نجله الملك فيليبي السادس بنيته مغادرة البلاد للإقامة في المنفى، وقد وافق الأخير على قرار والده، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي الإسباني.

وتضمنت رسالة خوان كارلوس "مسترشدا بقناعتي بتقديم أفضل خدمة لشعب إسبانيا ومؤسساتها ولكم بصفتكم ملكا، أبلغكم بقراري الراهن بالتوجه إلى منفى خارج إسبانيا".

وأَضاف: "لقد كنت ملك إسبانيا لما يقرب من 40 عاما وخلال ذلك الوقت طوال الوقت، كنت دائما أرغب في الحصول على الأفضل لإسبانيا وللتاج".

واختتمت الرسالة إلى نجله فيليبي: "بعاطفة كبيرة كما كان الحال دائما.. والدك".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليكم .. آمين .. .. دام حزب الشيان هناك يبشرون باالدمار وقلة العماار .. لسى ما شافوا من التدمير ..
احمد
هذا الصنف إلى يقولك كل شي بيد الله.. ارم نفسك لكورونا وقول لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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