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طريقة لاستخراج السيارة من الرمال

Time منذ 5 أيام
Views 65498
Comment 22
طريقة لاستخراج السيارة من الرمال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عندما تغرز سيارتك في الرمال يصبح الوضع مأساويًا وتقف عاجزًا، لكن هناك طرق مثلى تنقذك من هذا المأزق والطريقة الصحيحة لاستخراجها بدون مجهود.

الطريقة الأولى لا تتوتر عند تعرض السيارة للغرز في الرمال، وقم بفتح كبوت السيارة حتى تهدأ حرارتها، و فك بلف العجل واضغط على الزر للداخل برفق لمدة 90 ثانية تقريبا.

ويجب إغلاق كبوت السيارة والجلوس على مقصورة القيادة، وإدارة المحرك في نفس اللحظة وتحريك السيارة على سرعة خفيفة، تحريك "دريكسيون" السيارة يمينًا ويسارًا بسرعة، سنجد الرمال بدأت تتطاير حول الإطار السيارة.

واستمر في هذه العملية حتى تتطاير كل الرمال من حول الإطار وتخرج السيارة بكل سهولة بدون اللجوء إلى سيارة أخرى تشدها.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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