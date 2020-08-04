طريقة لاستخراج السيارة من الرمال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عندما تغرز سيارتك في الرمال يصبح الوضع مأساويًا وتقف عاجزًا، لكن هناك طرق مثلى تنقذك من هذا المأزق والطريقة الصحيحة لاستخراجها بدون مجهود.
الطريقة الأولى لا تتوتر عند تعرض السيارة للغرز في الرمال، وقم بفتح كبوت السيارة حتى تهدأ حرارتها، و فك بلف العجل واضغط على الزر للداخل برفق لمدة 90 ثانية تقريبا.
ويجب إغلاق كبوت السيارة والجلوس على مقصورة القيادة، وإدارة المحرك في نفس اللحظة وتحريك السيارة على سرعة خفيفة، تحريك "دريكسيون" السيارة يمينًا ويسارًا بسرعة، سنجد الرمال بدأت تتطاير حول الإطار السيارة.
واستمر في هذه العملية حتى تتطاير كل الرمال من حول الإطار وتخرج السيارة بكل سهولة بدون اللجوء إلى سيارة أخرى تشدها.