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طفلة تلعب بعفوية تحت الأمطار في عسير
منذ ساعة
677
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليكم .. آمين .. .. دام حزب الشيان هناك يبشرون باالدمار وقلة العماار .. لسى ما شافوا من التدمير ..
احمد
هذا الصنف إلى يقولك كل شي بيد الله.. ارم نفسك لكورونا وقول لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
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