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بالفيديو .. عشرات الجرحى يفترشون شوارع بيروت عقب الانفجارات

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. عشرات الجرحى يفترشون شوارع بيروت عقب الانفجارات

بيروت (صدى):
سقط عشرات الجرحى في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت جراء انفجار ضخم وقع مساء اليوم.

ووثق مقطع فيديو مشاهد لرجل يفترشون الأرض جراء إصابتهم من الانفجار، كما طالت الاضرار سيارات تصادف وجودها بالقرب من الحادث.

ومن جهته، علق الكاتب السياسي سامي نادر على الحادث، مؤكداً أن الانفجار الذي حدث اليوم في بيروت يفوق بقوته وضخامته تفجير موكب رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

وأكد ، خلال مداخلة له بقناة الجديدة، أن الانفجار يطرح تساؤلات عديدة، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع قرب جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم .

https://twitter.com/alarabiya/status/1290678830844252160?s=12

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالبركه وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليكم .. آمين .. .. دام حزب الشيان هناك يبشرون باالدمار وقلة العماار .. لسى ما شافوا من التدمير ..
احمد
هذا الصنف إلى يقولك كل شي بيد الله.. ارم نفسك لكورونا وقول لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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