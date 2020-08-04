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مايكون لن يشارك في ديربي الرياض

Time منذ 24 دقيقة
Views 1513
مايكون لن يشارك في ديربي الرياض

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي أحمد العجلان، أن البرازيلي مايكون بيريرا مدافع نادي النصر، لن يشارك في ديري الرياض، غدًا الأربعاء.

وقال في تغريدة له عبر "تويتر" : " لن يتمكن مدافع النصر مايكون من المشاركة في مواجهة الهلال المقبلة وذلك لخضوعه لفترة الحجر الاحترازي ".

وأضاف: "وفقاً لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة.. كما أن اللاعب غير جاهز بدنيًا وستكون عودته تدريجية المباريات القادمة".

ويلتقي الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

مالي اسم..كيفي
وحده فاضيه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يامرحبا في ذمتي وان قلتها ماني كذوب😴باالتوفيق للملكي💚
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الكوره لزوم تتغير بين الشوطين😜 احتمال بها كرونا😊😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اي بلد فيه مخلب لطواغيت ايران ، فلا تبشره باالخير ،،، .. كل يوم في كل لحظه واهل البلد في انفجار وذبح ودمار ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا من كلاب حزب الشيطان ، ولا شك في ذالك ابد ..

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