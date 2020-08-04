مايكون لن يشارك في ديربي الرياض

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي أحمد العجلان، أن البرازيلي مايكون بيريرا مدافع نادي النصر، لن يشارك في ديري الرياض، غدًا الأربعاء.
وقال في تغريدة له عبر "تويتر" : " لن يتمكن مدافع النصر مايكون من المشاركة في مواجهة الهلال المقبلة وذلك لخضوعه لفترة الحجر الاحترازي ".
وأضاف: "وفقاً لتعليمات وزارة الصحة وبروتوكول وزارة الرياضة.. كما أن اللاعب غير جاهز بدنيًا وستكون عودته تدريجية المباريات القادمة".
ويلتقي الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.