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شاهد.. عقوبة استغلال أطفالك في التسويق التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي

Time منذ 47 دقيقة
Views 1470
شاهد.. عقوبة استغلال أطفالك في التسويق التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عادل الحربي (صدى):
أوضح عبدالرحمن العبداللطيف، محامي، عقوبة استغلال أطفالك في التسويق التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي لقناة "العربية" طبيعي أن يكون أول خط بما يتعلق بالأب والأم لأنهم هو المسؤولين عن اطفالهم، في حالة وجود أي إيذاء.

وأضاف : سلطة الأب والأم والرقابة النظامية في هذا الأمر ومادام الأمر يتعلق بحماية الطفل وهي حماية جائزة شرعا، وهناك خطوط عريضة لا يتدخل فيها النظام ولكن إذا كان الطفل سيتجه للإجرام والفساد فهنا يتدخل النظام.

وتابع : والدور الرقابي على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنى الرقابي في ذلك ومن جهة أخرى يحق لأي شخص التقدم ببلاغ.

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أحدث التعليقات

مالي اسم..كيفي
وحده فاضيه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يامرحبا في ذمتي وان قلتها ماني كذوب😴باالتوفيق للملكي💚
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الكوره لزوم تتغير بين الشوطين😜 احتمال بها كرونا😊😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اي بلد فيه مخلب لطواغيت ايران ، فلا تبشره باالخير ،،، .. كل يوم في كل لحظه واهل البلد في انفجار وذبح ودمار ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا من كلاب حزب الشيطان ، ولا شك في ذالك ابد ..

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