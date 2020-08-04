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حائل تسجل 34 حالة إصابة بكورونا مقابل 84 تعاف خلال يوم

Time منذ 31 دقيقة
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حائل تسجل 34 حالة إصابة بكورونا مقابل 84 تعاف خلال يوم

حائل (صدى):
أفاد تقرير وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بأن منطقة حائل 34 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، و84 حالة تعافٍ جديدة، ولم تسجل أي وفيات.

وأوضح التقرير، أن الإصابات توزعت على مدن حائل كالتالي: " حائل 31 حالة، و موقق حالتان، والشملي حالة واحدة " .

وأشار إلى أن حالات التعافي، توزعت كالتالي: " 56 حالة في حائل، و 10 حالات في بقعاء، و 6 حالات في كل من الحائط والشملي، وحالتان في كل من الغزالة وموقق، وحالة واحدة في كل من الشنان وسميراء " .

يشار إلى أن حائل سجلت 4325 حالة إصابة منذ بدء الجائحة و3757 حالة تعافي.

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أحدث التعليقات

مالي اسم..كيفي
وحده فاضيه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يامرحبا في ذمتي وان قلتها ماني كذوب😴باالتوفيق للملكي💚
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الكوره لزوم تتغير بين الشوطين😜 احتمال بها كرونا😊😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اي بلد فيه مخلب لطواغيت ايران ، فلا تبشره باالخير ،،، .. كل يوم في كل لحظه واهل البلد في انفجار وذبح ودمار ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا من كلاب حزب الشيطان ، ولا شك في ذالك ابد ..

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