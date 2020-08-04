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شركة Oppo تزيل الستار عن أحدث هواتفها 5G

Time منذ ساعة
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شركة Oppo تزيل الستار عن أحدث هواتفها 5G

وكالات (صدى):
كشفت شركة Oppo اليوم، الثلاثاء، عن أحدث إصدار من هواتف 5G المتوسطة، والذى يأتي بنظام تشغيل Android 10.

وأطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم "Oppo K7 5G"، ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، وبشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش.

وتأتي الشاشة بميزة إستشعار البصمة، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، ويتوافر فيه تقنية Hyper Boost 3.0 لآداء أفضل في الألعاب.

أما الذاكرة عشوائية للهاتف فتبلغ 8 جيجا بايت رام، وسيتراوح سعره 285 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، و330 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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أحدث التعليقات

مالي اسم..كيفي
وحده فاضيه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يامرحبا في ذمتي وان قلتها ماني كذوب😴باالتوفيق للملكي💚
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الكوره لزوم تتغير بين الشوطين😜 احتمال بها كرونا😊😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اي بلد فيه مخلب لطواغيت ايران ، فلا تبشره باالخير ،،، .. كل يوم في كل لحظه واهل البلد في انفجار وذبح ودمار ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا من كلاب حزب الشيطان ، ولا شك في ذالك ابد ..

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