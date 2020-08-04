شركة Oppo تزيل الستار عن أحدث هواتفها 5G

وكالات (صدى):
كشفت شركة Oppo اليوم، الثلاثاء، عن أحدث إصدار من هواتف 5G المتوسطة، والذى يأتي بنظام تشغيل Android 10.
وأطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم "Oppo K7 5G"، ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، وبشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش.
وتأتي الشاشة بميزة إستشعار البصمة، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، ويتوافر فيه تقنية Hyper Boost 3.0 لآداء أفضل في الألعاب.
أما الذاكرة عشوائية للهاتف فتبلغ 8 جيجا بايت رام، وسيتراوح سعره 285 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، و330 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت.