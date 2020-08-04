بالفيديو .. استعدادات مكثفة بملعب الجوهرة لمواجهة الأهلي والحزم

ماجد محمد (صدى):
كثفت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعداداتها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ملعب الجوهرة الذى سيستضيف مواجهة الأهلي والحزم .
ووضعت الإدارة ملصقات على مقاعد اللاعبين للتنبيه بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، كما قامت بتعقيم كافة مرافق الملعب.
وتضمنت عمليات التعقيم الممرات الخاصة باللاعبين والحكام وغرفهم، كما تم تحديد نقاط تباعد أرضية في الممرات المؤدية لاستاد ملعب الجوهرة.
يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في الساعة 9:15 مساءً.