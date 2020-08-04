بالفيديو.. الأرصاد: الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة.. و الدمام لامست الـ 50 درجة مئوية

الرياض (صدى):
علق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة على الأجواء التى شهدتها مناطق المملكة اليوم.
وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المنطقة الشرقية كانت اليوم أكثر المناطق ارتفاعاً في درجات الحرارة، في حين وصلت درجة الحرارة في الدمام إلى الـ 50 درجة مئوية في الظل.
وأضاف أن المرتفعات الجبلية من الطائف إلى مرتفعات جازان تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع جريان الأودية.
وأكد أن الهيئة حددت المناطق والمحافظات المتأثرة بتلك الأجواء وأبلغت كافة القطاعات المعنية بآلية التعامل مع هذه الظواهر الجوية وأخذ الحيطة والحذر.