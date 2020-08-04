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بالفيديو.. الأرصاد: الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة.. و الدمام لامست الـ 50 درجة مئوية

Time منذ 43 دقيقة
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بالفيديو.. الأرصاد: الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة.. و الدمام لامست الـ 50 درجة مئوية

الرياض (صدى):
علق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة على الأجواء التى شهدتها مناطق المملكة اليوم.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المنطقة الشرقية كانت اليوم أكثر المناطق ارتفاعاً في درجات الحرارة، في حين وصلت درجة الحرارة في الدمام إلى الـ 50 درجة مئوية في الظل.

وأضاف أن المرتفعات الجبلية من الطائف إلى مرتفعات جازان تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع جريان الأودية.

وأكد أن الهيئة حددت المناطق والمحافظات المتأثرة بتلك الأجواء وأبلغت كافة القطاعات المعنية بآلية التعامل مع هذه الظواهر الجوية وأخذ الحيطة والحذر.

 

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أحدث التعليقات

العدناني
الحين يقب عرق الحسد
ابو محمد 😎 ✍️
احتراق وانفجار رهيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في صدى .. فيه شي غلط .. .. هذا التعليق مني ، ليس على هذا الموضوع ، ولم افتح على هذا الموضوع الا الآن وتفاجأت باالتعليق ، ايش اللي جابه هنا وانا مافتحت على هذا الموضوع إطلاقاً ، إلا الآن ..!!!!!!!!!!!؟؟
ebrahim
هي غبية مافهمت وش المغزى من رفع الملعقة وإطعام الزوج في فمه المقصد منها أن الزوجة تقصد أنني أفخر بزوجي وسعيدة معه وهو فخور بي وليست المسألة تتعلق أن هذا مكان عام أو عيب لا ! واصلاً هذه المطاعم وضعت هذه الأماكن للعوائل والازواج ويحق لهم تبادل الحب والرومنسية فكل دول العالم يحدث بها هذا 🤷‍♂️😅 ولما لا
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..

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