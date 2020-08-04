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إصابة ابنة رئيس حكومة لبنان وزوجته في الانفجار

Time منذ ساعة
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إصابة ابنة رئيس حكومة لبنان وزوجته في الانفجار

بيروت (صدى):
أصيب عدد كبير من الأشخاص في حادث الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه في انفجار مرفأ بيروت.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات حتى الأن، جراء الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وتسبب بدمار كبير في أنحاء العاصمة، وفق وكالة ”رويترز“.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

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أحدث التعليقات

abdul
تمثيل لحصد اللايكات. اللي ناوي يتزوج له الف طريقة وطريقة لينفذ مآربه
زائر
مسكينه عذبوها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الف مبروك لفرسان الجنوب😊
أبو عبد الرحمن ✍️
الهدوء الذي يسبق العاصفة 😄
انور المالكي
حتى لو فيه تسريب في الخزان يقولو مالنا هذي مشكلة في خزانك مو في مواصير الشركة ولا ينقصو شي من المديونية.. صارت معاي

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