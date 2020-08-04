وظائف شاغرة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، عن رغبته بتوظيف " مدير تنفيذي للشؤون المالية في إدارة التجمع ".
وأوضح أن الشروط هي :
- حائز على درجة البكالوريوس كحد أدنى بالعلوم المالية.
- خبرة 10 سنوات كحد أدنى في شركات كبرى محلية وعالمية ومنها ما لا يقل عن 5 سنوات، بدور قيادي مالي ويفضل بعض الخبرة بالقطاع الصحي.
- شهادة محلل مالی معتمد، وشهادة محاسب قانوني معتمد (يفضل).
- حاصل على دورات تدريبية متقدمة في المجالات المالية والإدارية والمراجعة.
- يتقن اللغة الانجليزية بشكل كامل، وسعودي الجنسية.
وأشار إلى أنه يمكن التقديم عن طريق الإيميل التالي [email protected] ، مؤكدًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 31 - 08 - 2020 .