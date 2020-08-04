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وظائف شاغرة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى

Time منذ ساعة
Views 1553
وظائف شاغرة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، عن رغبته بتوظيف " مدير تنفيذي للشؤون المالية في إدارة التجمع ".

وأوضح أن الشروط هي :

- حائز على درجة البكالوريوس كحد أدنى بالعلوم المالية.

- خبرة 10 سنوات كحد أدنى في شركات كبرى محلية وعالمية ومنها ما لا يقل عن 5 سنوات، بدور قيادي مالي ويفضل بعض الخبرة بالقطاع الصحي.

- شهادة محلل مالی معتمد، وشهادة محاسب قانوني معتمد (يفضل).

- حاصل على دورات تدريبية متقدمة في المجالات المالية والإدارية والمراجعة.

- يتقن اللغة الانجليزية بشكل كامل، وسعودي الجنسية.

وأشار إلى أنه يمكن التقديم عن طريق الإيميل التالي [email protected] ، مؤكدًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 31 - 08 - 2020 .

 

 

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أحدث التعليقات

مالي اسم..كيفي
وحده فاضيه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يامرحبا في ذمتي وان قلتها ماني كذوب😴باالتوفيق للملكي💚
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الكوره لزوم تتغير بين الشوطين😜 احتمال بها كرونا😊😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اي بلد فيه مخلب لطواغيت ايران ، فلا تبشره باالخير ،،، .. كل يوم في كل لحظه واهل البلد في انفجار وذبح ودمار ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا من كلاب حزب الشيطان ، ولا شك في ذالك ابد ..

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