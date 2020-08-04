الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث التجارة يعيد التشديد على عدم دفع أي مبالغ إضافية عن سعر المنتج

Time منذ ساعة
Views 1795
Comment 1
متحدث التجارة يعيد التشديد على عدم دفع أي مبالغ إضافية عن سعر المنتج

الرياض (صدى):
أعاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، التشديد على أن السعر الموجود على المنتج في الرف يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر" : " مثلاً " اشتريت كرتون عصير بـ 25 ريال " هذا السعر شامل للضريبة لاتدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر " .

وتابع: " وفي حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993 ".

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يمكن التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
الحين يقب عرق الحسد
ابو محمد 😎 ✍️
احتراق وانفجار رهيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في صدى .. فيه شي غلط .. .. هذا التعليق مني ، ليس على هذا الموضوع ، ولم افتح على هذا الموضوع الا الآن وتفاجأت باالتعليق ، ايش اللي جابه هنا وانا مافتحت على هذا الموضوع إطلاقاً ، إلا الآن ..!!!!!!!!!!!؟؟
ebrahim
هي غبية مافهمت وش المغزى من رفع الملعقة وإطعام الزوج في فمه المقصد منها أن الزوجة تقصد أنني أفخر بزوجي وسعيدة معه وهو فخور بي وليست المسألة تتعلق أن هذا مكان عام أو عيب لا ! واصلاً هذه المطاعم وضعت هذه الأماكن للعوائل والازواج ويحق لهم تبادل الحب والرومنسية فكل دول العالم يحدث بها هذا 🤷‍♂️😅 ولما لا
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

«نتفليكس» تتيح خاصية جديدة تثير قلق الممثلين
«نتفليكس» تتيح خاصية جديدة تثير قلق الممثلين
Time منذ 5 دقائق Views 1167
استمرار الرياح على الرياض
استمرار الرياح على الرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1190
«النقل» توجه رسالة لمرتادي طريق «المهد -حفر كشب»
«النقل» توجه رسالة لمرتادي طريق «المهد -حفر كشب»
Time منذ 22 دقيقة Views 1364
بالفيديو.. إغلاق عقبة شعار بسبب الانهيارات الصخرية
بالفيديو.. إغلاق عقبة شعار بسبب الانهيارات الصخرية
Time منذ 29 دقيقة Views 1561
بالفيديو .. استعدادات مكثفة بملعب الجوهرة لمواجهة الأهلي والحزم
بالفيديو .. استعدادات مكثفة بملعب الجوهرة لمواجهة الأهلي والحزم
Time منذ 31 دقيقة Views 1406
الصحة: 40% من المصابين في حالات كورونا اليوم إناث
الصحة: 40% من المصابين في حالات كورونا اليوم إناث
Time منذ 36 دقيقة Views 1442
بالفيديو.. الأرصاد: الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة.. و الدمام لامست الـ 50 درجة مئوية
بالفيديو.. الأرصاد: الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا في درجة الحرارة.. و الدمام لامست الـ 50 درجة مئوية
Time منذ 43 دقيقة Views 1410
الرياض تواصل الانخفاض في عدد إصابات كورونا
الرياض تواصل الانخفاض في عدد إصابات كورونا
Time منذ 48 دقيقة Views 1449
بالفيديو .. آخر ما فعلته ليلى اسكندر قبل مدة قصيرة من إعلان طلاقها
بالفيديو .. آخر ما فعلته ليلى اسكندر قبل مدة قصيرة من إعلان طلاقها
Time منذ 53 دقيقة Views 1453
الجهاز الفني لنادي الشباب لن يحضر مباراة الوحدة
الجهاز الفني لنادي الشباب لن يحضر مباراة الوحدة
Time منذ 54 دقيقة Views 1542